¿Involucrados en desaparición? Fiscalía imputa a dos funcionarios de la PDI en caso de María Ercira Contreras

A más de 20 meses de la desaparición de María Ercira Contreras, la Fiscalía abrió una nueva línea investigativa en que resolvió imputar a dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), además de la dueña del fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert, por una eventual obstrucción a la justicia.

De acuerdo a lo expuesto en Mucho Gusto, el ente persecutor respaldó la querella presentada por la familia de la adulta mayor, la cual apunta a eventuales irregularidades que habrían ocurrido en la cadena de custodia de las cámaras de seguridad del recinto.

Detectives imputados en caso de María Ercira

Desde un principio, Mónica Kleinert afirmó que entregó todas las imágenes de las cámaras. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, descubrieron que no se habrían proporcionado todas las grabaciones solicitadas por la Fiscalía, pese a que existía un acta que así lo indicaba.

En septiembre del 2025, se tomó declaración al comisario y a un inspector de la PDI, encargados de realizar la custodia de evidencia vinculada al caso, pero prefirieron hacer uso de su derecho a guardar silencio.

La Fiscalía resolvió imputar a los detectives por una eventual obstrucción a la investigación, además de una posible falsificación de documento público.

