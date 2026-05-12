"Estoy tranquilo": Américo habla tras salir de su audiencia de formalización por VIF contra Yamila Reyna

12 may. 2026 - 13:25 hrs.

Américo emitió sus primeras declaraciones tras ser formalizado por el delito de agresión en el contexto de violencia intrafamiliar (VIF) en el Juzgado de Garantía de San Javier.

Precisamente, Américo quedó con prohibición de acercarse y comunicarse con Yamila Reyna, además de ser impuesto un arraigo nacional que puede "saltarse" si paga $5 millones para ir a realizar shows al extranjero.



Américo habla por primera vez tras ser formalizado

Por lo mismo, los medios de comunicación esperaron al cantante en la salida del Juzgado de Garantía y entregó sus primeras impresiones.

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"Sé que vienen a hacer su trabajo y de lo lejos que vienen... Nada, solo decir que evidentemente estoy aquí por lo que tiene relación con la responsabilidad, al respeto, a la seriedad que esto tiene, que es donde me mantuve al principio y donde me voy a seguir manteniendo", comentó Américo.

En esa línea, afirmó que "estoy tranquilo" tras la formalización y volvió a recalcar que se mantendría con su postura de respeto ante este proceso judicial.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

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