Sin emitir palabras: Américo llega a formalización por violencia intrafamiliar tras denuncia de Yamila Reyna

12 may. 2026 - 11:55 hrs.

La mañana de este martes 12 de mayo, Domingo Johnny Vega Urzúa, más conocido como Américo, acudió hasta el Juzgado de Garantía de San Javier para ser formalizado por violencia intrafamiliar (VIF).

Esta instancia se produce luego de la denuncia en su contra que interpuso la actriz argentina Yamila Reyna tras los hechos que ocurrieron en el festival "Oro Verde" realizado en Empedrado, región del Maule, donde el cantante habría tenido un comportamiento agresivo hacia su pareja de ese momento.

1 "Estoy tranquilo": Américo habla tras salir de su audiencia de formalización por VIF contra Yamila Reyna 2 Américo queda con arraigo nacional y prohibición de acercarse a Yamila Reyna tras formalización por VIF 3 "Mientras más nos odien, más felices somos": Ruidoso evento de extranjeros afecta a vecinos de Batuco 4 Nieta de María Ercira e hija de concejala de Villa Alegre se unen en marcha por personas desaparecidas 5 ¿Vuelco en muerte de carabinero en Puerto Varas? Nuevos antecedentes sobre llamada y arma de la víctima Lo más visto de Mucho Gusto

Esto siguió más adelante en una estación de bencina camino a Santiago, donde Américo habría empujado a Yamila Reyna, agrediéndola físicamente y destruyendo su teléfono celular.

Mucho Gusto / MEGA

Américo enfrenta formalización por VIF

El periodista Karim Butte viajó hasta San Javier, donde comentó que esta formalización es por la denuncia por delito de lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar por los hechos mencionados previamente.

Asimismo, recalcó que se filtraron audios donde se puede escuchar a Américo insultando a Yamila Reyna y su staff con palabras de alto calibre, durante la misma noche del incidente, lo que podrá ser usado por la defensa de la argentina en la formalización.

La abogada de Yamila Reyna, Karim Hein, declaró que en la audiencia misma van a ver qué medidas solicitarán en contra del cantante, buscando adherir a lo que pide Fiscalía para tener más fuerza en una resolución positiva para ellas.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Mucho gusto