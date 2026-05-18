Leo Méndez revela que terminó relación de 10 años porque su pareja "no ha salido del clóset y va a ser papá"

18 may. 2026 - 15:50 hrs.

Leo Méndez sorprendió a sus seguidores y seguidoras, e incluso a su propio padre, DJ Méndez, al confesar que terminó la relación de pareja que tenía con un hombre desde hace 10 años.

Y eso no lo es todo, sino que el propio joven confesó que su ahora expareja no había revelado nunca que estaba saliendo con alguien de su mismo sexo, pero la guinda de la torta fue la otra revelación: este hombre se convertirá en padre.

Precisamente, esta conversación ocurrió en el pódcast "La Weona Tonta", un proyecto entre Leo y DJ Méndez que pronto verá la luz, pero que de momento solo libera adelantos.

La confesión de Leo Méndez

"Yo sé que tú estás en una relación, y seria...", comentó DJ Méndez, y Leo respondió que sí, que llevaban una relación desde hace 10 años, a lo que añadió que "este hombre está dentro del clóset... No tiene interés de salir; de hecho, ahora él va a ser papá".

"¿Qué?", se escucha decir a DJ Méndez, visiblemente sorprendido por la revelación de su hijo. "Por eso se terminó la cosa, y yo no soy partidario de sacar a la gente afuera del clóset; entonces, por esa misma razón, yo he respetado a mi ex, que hasta hoy en día no quiere salir del clóset", explicó Leo Jr.

"Él quiere formar familia y va a ser papá", agregó el joven, y precisó que se trató de un "condorazo" y que cuando estaban juntos en Berlín, Alemania, su ex le contó lo que sucedió, por lo que él decidió tomar sus cosas e irse.

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