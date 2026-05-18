"No me cabe en la cabeza": La reacción de Vale Roth ante la muerte de niña de 2 años que cayó desde edificio

18 may. 2026 - 18:10 hrs.

La muerte de una niña de 2 años que cayó desde un piso 11 en Las Condes no dejó indiferente a nadie, menos a Valentina Roth, quien es madre de dos pequeñas y actualmente está embarazada.

La víctima estaba bajo el cuidado de su padre, quien solo la veía los domingos, instancia en la que, por hechos que aún se investigan, la habría descuidado y la menor cayó por la ventana desde la pieza donde estaba.

Como era de esperar, muchas personas reaccionaron a esta noticia y entre ellas está Vale Roth, quien subió videos a Instagram donde habló en extenso sobre esto.

Vale Roth reacciona a muerte de niña de 2 años

"No entiendo cómo le dan prioridad a huev..., al carrete, al copete, al huev..., en vez de a tu hija o tu hijo. Esa hue... a mí no me cabe en la cabeza", reflexionó al inicio del video.

Enseguida, afirmó que "yo tuve que dejar todo lo que me hacía mal o pudiera poner en riesgo a mis guaguas. Ponte tú, las pastillas para dormir. Si yo estoy... imagínate, la puedo aplastar, se puede caer mi guagua y yo no la escucho".

"Puede pasar cualquier accidente y yo tengo que estar ahí, tengo que estar despierta", expresó, y añadió que el nacimiento de sus niñas incluso la motivaron a dejar el alcohol.

"Tienen que ser más conscientes y ojalá después de esto, los papás y las mamás, que hay muchos que son bastante como las hue... se pongan un poquito más las pilas y piensen en sus hijos antes que en ustedes", sentenció.

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