Valentina Roth anuncia que espera su tercer bebé con Miguel de la Fuente: "Donde caben dos, caben tres"

11 may. 2026 - 13:30 hrs.

Valentina Roth dio una grata sorpresa a sus fanáticos en el Día de la Madre, al anunciar que está embarazada por tercera vez.

La bailarina y su esposo, Miguel de la Fuente, atravesaron una mediática crisis matrimonial en octubre pasado y anunciaron su reconciliación en febrero. Tres meses después, están de nuevo en la dulce espera.

El tercer embarazo de Valentina Roth

Vale Roth dio la buena noticia el domingo en el programa televisivo de baile de CHV en el que participa, donde advirtió que no dejará de concursar debido a su gestación.

Instagram @valeroth28

"Bueno, donde cabe uno, caben dos, y donde caben dos, caben tres", dijo, en alusión al futuro hermanito de sus dos hijas, Antonia, quien cumplirá tres años en junio, y Martina, de 10 meses.

"Yo pensé en renunciar, pero dije: '¿Por qué? Si muchas mamás trabajan embarazadas'. Estoy súper bien, me estoy cuidando mucho en los lifts y de no caerme", detalló. Además, dijo que cuenta con el visto bueno de su médico.

"El doctor me dijo ‘dale nomás’. Vimos la ecografía y está todo muy bien. Yo entrené hasta los nueve meses", recordó sobre su anterior embarazo.

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