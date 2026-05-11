El emotivo mensaje de hija de Teresita Reyes en el Día de la Madre: "Quiero que vengas a visitarme en sueños"

11 may. 2026 - 14:50 hrs.

El próximo 24 de mayo se cumple un año de la muerte de la querida actriz Teresita Reyes, a quien su hija Teresa Giacaman honró durante este Día de la Madre.

La periodista y escritora publicó una dedicatoria a la destacada artista, unas palabras que también dirigió a todas las mujeres que crean vida y se dedican la la crianza.

La dedicatoria a Teresita Reyes en el Día de la Madre

"Te extraño. Me haces falta de una manera que no siempre sé explicar. Quiero que vengas a visitarme en sueños", escribió Teresa Giacaman Reyes en un post en Instagram.

Instagram @teresita_giacaman_reyes

"Que me avises que estás bien, que estás volando, en plenitud, conectada con todo lo que existe cuando uno se va de este mundo", continuó.

"Te amo. Y desde ese amor, hoy abrazo a todas las madres, mis hermanas, mis amigas, mis tías, mis primas, todas las que están criando", destacó.

"Están haciendo la labor más primordial de los seres humanos: mantener vivo este planeta, para poder seguir amándonos. Feliz día", concluyó su mensaje, que conmovió a los internautas.

"Me dejaste sin palabras, no puedo decirte nada, solo enviarte un abrazo con mucho amor y sé que tú mamá hoy estará a tu lado"; "Un abrazo al cielo para Teresita, hizo una gran labor como madre"; "Besitos al cielo, Teresita. Sé que estás en un paraíso hermoso", expresaron algunos seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teresita Giacaman Reyes (@teresita_giacaman_reyes)

Todo sobre Teresita Reyes