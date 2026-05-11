El emotivo mensaje de hija de Teresita Reyes en el Día de la Madre: "Quiero que vengas a visitarme en sueños"
El próximo 24 de mayo se cumple un año de la muerte de la querida actriz Teresita Reyes, a quien su hija Teresa Giacaman honró durante este Día de la Madre.
La periodista y escritora publicó una dedicatoria a la destacada artista, unas palabras que también dirigió a todas las mujeres que crean vida y se dedican la la crianza.
La dedicatoria a Teresita Reyes en el Día de la Madre
"Te extraño. Me haces falta de una manera que no siempre sé explicar. Quiero que vengas a visitarme en sueños", escribió Teresa Giacaman Reyes en un post en Instagram.
"Que me avises que estás bien, que estás volando, en plenitud, conectada con todo lo que existe cuando uno se va de este mundo", continuó.
"Te amo. Y desde ese amor, hoy abrazo a todas las madres, mis hermanas, mis amigas, mis tías, mis primas, todas las que están criando", destacó.Ir a la siguiente nota
"Están haciendo la labor más primordial de los seres humanos: mantener vivo este planeta, para poder seguir amándonos. Feliz día", concluyó su mensaje, que conmovió a los internautas.
"Me dejaste sin palabras, no puedo decirte nada, solo enviarte un abrazo con mucho amor y sé que tú mamá hoy estará a tu lado"; "Un abrazo al cielo para Teresita, hizo una gran labor como madre"; "Besitos al cielo, Teresita. Sé que estás en un paraíso hermoso", expresaron algunos seguidores.
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