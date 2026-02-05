Hija de Teresita Reyes comparte emotivo recuerdo en una fecha especial: "Sin poder saber que sería el último"

05 feb. 2026 - 14:40 hrs.

A finales del próximo mes de mayo se cumple un año de la muerte de Teresita Reyes, actriz que con más de cinco décadas de carrera en teatro y televisión se ganó el cariño de todo el público.

La recordada intérprete de la madre Agustina en La Ley de Baltazar hubiera cumplido 76 años este 4 de febrero. Durante la significativa fecha, su hija Teresa Giacaman compartió un breve relato de cómo fue el último cumpleaños de su madre.

El recuerdo del último cumpleaños de Teresita Reyes

Giacaman publicó en Instagram una fotografía de su madre junto a un mensaje donde rememora ese día especial, el 4 de febrero de 2025. "Feliz cumpleaños al cielo. Recuerdo cada momento de nuestra última celebración", dijo al inicio.

Instagram @teresita_giacaman_reyes

Luego recordó los detalles que preparó para la actriz ese día. "Estábamos solas, las dos. Tomamos cafecito donde te gustaba. Te regalé un masaje de pelo y un corte. También te sorprendí con flores y cabritas", relató.

"Lo pasamos muy bien, a pesar de que tu corazoncito ya había recibido una herida y estabas triste. Aun así, nos reímos y conversamos. Sin saber, sin poder saber, que sería el último cumpleaños tuyo en este mundo terrenal", concluyó la escritora.

Teresita Reyes falleció a los 75 años el 24 de mayo de 2025, luego de ser diagnosticada con cáncer mandibular. La enfermedad requirió una cirugía y quimioterapias, pero finalmente derivó en diversas complicaciones renales y cardiacas que causaron su deceso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teresita Giacaman Reyes (@teresita_giacaman_reyes)

Todo sobre Teresita Reyes