Lo deja todo: Flor de Rap anuncia que se va de Chile y pone en venta sus pertenencias

La cantante Ángela Lucer, más conocida como Flor de Rap, anunció a través de redes sociales que tomó la decisión de irse a vivir fuera de Chile.

"Me voy del país y en las siguientes historias dejo todo lo que estoy vendiendo para esta semana", escribió recientemente la artista urbana y comenzó a poner en venta alguno de sus artículos, ya que planea dejar todo atrás.

Cabe destacar que Flor de Rap no entró en mayores detalles de esta decisión, solo que ya no quiere nada que la ate al país.

Flor de Rap pone en venta todo

Para revisar los artículos que tiene en venta la cantante basta con ingresar a las historias de su Instagram personal, donde ha estado subiendo fotos y precios de lo que quiere vender.

Sin embargo, se puede destacar que hay muebles, estufas, lavadoras, videojuegos, instrumentos musicales y mucho más.

Recordemos que una de las últimas controversias de la cantante fue un tatuaje, pero no cualquiera, ya que se tatuó el nombre de su pareja, lo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

