Los emotivos deseos de Gissella Gallardo para Mauricio Pinilla en su cumpleaños 42: Así lo celebraron

Mauricio Pinilla celebró su cumpleaños número 42 con un sorpresivo abrazo de su padre, rodeado de sus hijos y de su esposa, Gissella Gallardo.

El exfutbolista nacional compartió en sus redes sociales algunos registros de su día especial, en el que recibió los mejores deseos de sus amigos y familiares.

El mensaje de Gissella Gallardo a Mauricio Pinilla en su cumpleaños

La familia se reunió en un restaurante para festejar un año más de vida del comentarista deportivo, quien sopló una vela sobre una porción de postre individual. A su lado había una enorme torta de tres niveles con decoraciones luminosas en tonos púrpura.

Lo anterior se aprecia en un registro que publicó el propio agasajado en sus historias de Instagram, en el que un paneo evidencia la alegre presencia de Gisse Gallardo y sus hijos, Mauricio Jr., Matilda y Agustina.

También compartió un video de su abrazo con su padre, Ricardo Pinilla, cuya aparición al parecer fue inesperada para el exdeportista. "Qué linda sorpresa. Te amo, papito", escribió.

Por su parte, Gallardo dedicó unas amorosas palabras para el padre de sus hijos. "Feliz cumple, que se te cumplan todos tus deseos y cumplas infinitos más junto a nosotros", expresó la periodista.

"Que este nuevo año te regale tranquilidad, alegrías y muchos momentos de sonrisas", concluyó en su mensaje, escrito sobre un collage de fotos familiares.

