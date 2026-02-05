"No te saltes esta etapa": La coqueta recomendación de Steffi Méndez desde Suecia

05 feb. 2026 - 18:00 hrs.

Fue en julio del año pasado cuando comenzaron los primeros rumores de un posible quiebre sentimental entre Steffi Méndez y Dante Lindhe, padre de su hijo. A través de enigmáticos mensajes, la influencer fue dando luces del término de la relación luego de cuatro años.

Dichas publicaciones con indirectas hacían suponer que la separación no se había dado en buenos términos, algo que se fue confirmando con el tiempo. Es más, recientemente se dio a conocer la disputa judicial que atraviesa por la custodia de su hijo Gio.

Todo esto, eso sí, no le ha quitado el brillo ni energía a la hermana de Leo Méndez, quien se ha volcado a sus redes sociales para compartir su día a día con sus seguidores.

Así, la hija de DJ Méndez, quien dio vuelta la página hace largos meses, compartió un reflexivo mensaje.

Steffi Méndez deja claro cómo vive la vida

Utilizando sus historias, Steffi Méndez subió una fotografía en lo que parece ser un local nocturno en Suecia, país donde vive.

La imagen la compartió con el siguiente texto: "Estar en tus 30 y estar soltera, recomiendo no saltarte esa etapa, bebas", junto con la canción "Hasta la vista", de Myke Towers.

