"Te la debía": Cuco Cerda "cobra venganza" con Daniela Aránguiz y le hace particular broma

05 feb. 2026 - 18:50 hrs.

Cuco Cerda demuestra una vez más que está completamente enamorado de Daniela Aránguiz y que su amor por la panelista de farándula es grande.

Precisamente, el hermano mayor de Raimundo Cerda mantiene una relación con la ex de Jorge Valdivia desde hace un tiempo y, pese a que lo intentaron mantener en secreto, el amor fue mucho más grande y lo hicieron público.

Por lo mismo, Cuco se encargó de dejar en claro que su relación con Daniela Aránguiz se basa en el cariño, pero también en el humor y las bromas.

Cuco Cerda bromea con Daniela Aránguiz

"Estoy donde la Dani, y no ha cachado que estoy acá y la voy a asustar", partió diciendo Cuco, sonriendo en una historia de Instagram, mientras aprovechaba de grabar desde fuera de su casa a Daniela, quien se encontraba realizando labores del hogar.

De inmediato, se puede ver cómo él se acerca despacio por la parte del jardín hasta que llega a la ventana más cercana a la panelista de espectáculos.

Una vez ahí, Cuco se prepara y golpea muy fuerte la ventana, instante en el que se ve la reacción de Daniela Aránguiz, quien salta y lanza groserías, mientras él escribió: "Te la debía".

