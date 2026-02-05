"Tu historia importa": Karla Melo dedica mensaje a sus "guerreras" a un año de su diagnóstico de cáncer

05 feb. 2026 - 13:50 hrs.

"Hoy estoy en remisión. Estoy sana. Estoy viva y profundamente agradecida", dice Karla Melo en un extenso mensaje, con el que conmemora la fecha en la que supo que tenía cáncer de mama triple negativo.

"Hace exactamente un año escuché palabras que me cambiaron la vida", escribió la cantante en un post de Instagram, junto a imágenes que registran ese camino que "jamás imaginó recorrer".

La gratitud de Karla Melo a un año de su diagnóstico de cáncer

"¡Hoy celebro la vida! ¡Con mis nuevas cicatrices, pero con muchos aprendizajes y sobre todo con gratitud infinita!", expresó Karla en su publicación, luego de una reflexión retrospectiva sobre su experiencia.

"¡Ahora sé cuáles son las cosas realmente importantes! Quiero estar presente siempre, amar con pasión, abrazar, mirar a los ojos y ser más tierna conmigo misma", dijo.

Instagram @karla_melo_

Además, la artista agradeció el apoyo de quienes la sostuvieron en momentos críticos: "Mis terapeutas, mis amores, mi hermana y mi pololo, mis amigas y todas las manos que me cuidaron".

También dedicó palabras a otras pacientes que la acompañaron: "Las guerreras que caminaron conmigo y me enseñaron que incluso en los momentos más oscuros existe la esperanza".

"Guerrera de mi alma, este post es para ti", dijo finalmente, al dedicar su publicación a todas las mujeres que sufren esta enfermedad.

"Para la que está luchando hoy, para la que ya atravesó la tormenta, para la que algún día tendrá que hacerlo sin haberlo elegido. No estás sola. Tu historia importa. Tu fuerza existe, incluso cuando sientes que no puedes más", concluyó.

Instagram @karla_melo_

Todo sobre Karla Melo