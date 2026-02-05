Así es el antes y después: Vale Roth muestra cómo le aplicaron tratamiento de bótox full face

05 feb. 2026 - 09:30 hrs.

Vale Roth mostró, a través de redes sociales, los resultados que obtuvo luego de aplicarse un tratamiento de bótox full face.

Es conocido que Vale ocupa sus redes sociales como una fuente de ingreso, pero también para demostrar a sus seguidoras que los procedimientos estéticos que se realiza son confiables.

Esta intervención se la realizó en Black Clinic, centro estético que aprovechó el rostro de Vale Roth para mostrar cómo se aplica este tratamiento.

Vale Roth muestra los resultados tras intervención estética

La clínica destacó que "el bótox no se trata de poner más. Se trata de entender el rostro", y agregó que este "busca equilibrio, no rigidez. Respeta la función de cada músculo, cuida la expresión y logra un resultado natural, armónico y descansado".

"No es un tratamiento estándar. No es para todos. Es para quienes buscan hacerlo bien, con criterio y evaluación personalizada", cerraron en la publicación.

Por su parte, Vale subió el reel a sus historias de Instagram y sacó carcajadas, ya que se preguntó si "era necesario tanto zoom a mi cara, Nicolás", emplazando con humor al doctor Nicolás Quezada que se encarga de estos procedimientos.

Instagram

