Ignacia Antonia vivió "tensa" situación con su hija durante la noche: Celebró el feliz desenlace

La influencer Ignacia Antonia atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida junto al cantante urbano AK4:20, luego que el pasado 15 de diciembre se convirtieran en padres por primera vez.

La llegada al mundo de Amelia ha cambiado por completo la rutina de ambos, dedicándose 24/7 a la pequeña. Lo mismo ha ocurrido con las redes sociales de la tiktoker, donde ha compartido episodios completos de su vida como madre.

Sin embargo, no todo ha sido positivo en esta nueva etapa. Primero fue la mastitis que sufrió Ignacia Antonia, complicación frecuente durante la lactancia, la cual debió ser tratada con antibióticos y medicamentos para el dolor.

Mientras que en las últimas horas, la influencer dio a conocer una nueva dificultad propia de la maternidad que debió enfrentar.

Ignacia Antonia vivió "tenso" momento con su hija

A través de sus historias de Instagram, Ignacia Antonia compartió, con humor, la situación que debió atravesar.

"El que la haga dormir se gana 10 lucas", escribió, dando cuenta de la desesperación para que Amelia pudiera conciliar el sueño.

Minutos más tarde, la joven actualizó la situación con una nueva fotografía en la que contó el final feliz de todo.

"Gané", dijo, mostrando una tierna imagen en la que aparece con su hija dormida en brazos.

