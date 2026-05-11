"Recién asimilando tu pérdida": Sergio Freire comunica la triste partida de su madre

11 may. 2026 - 11:05 hrs.

El comediante Sergio Freire comunicó una sensible pérdida familiar a través de redes sociales. Su mamá, Elizabeth Díaz Vilches, falleció este domingo, coincidiendo tristemente con el Día de la Madre.

"Buen viaje, mamita linda. Te amo infinito. Gracias por tanto. Siempre estarás en nuestros corazones", escribió el humorista en su cuenta oficial de Instagram junto a una fotografía de los dos.

En otra publicación, el ex El Club de la Comedia aseguró estar "recién asimilando tu pérdida y sin querer arruinar el Día de la Madre de nadie hoy despido a la mía, nuestra Ely. Siempre te llevaremos en nuestros corazones como la persona especial que eras, que tu buen humor te lleve a rodearte de las almas más alegres del cielo, te amaremos por siempre".

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"Buen viaje madre, compañera y amiga. Gracias a todos los amigos y familia que se han manifestado con tanto cariño. Cuenten conmigo siempre", agregó.

Las palabras de Maly Jorquiera y Pedro Ruminot

Maly Jorquiera, expareja de Sergio Freire y madre de su hijo Lucas, no estuvo ajena a esta situación y dedicó una sentida condolencia.

"Te ha tocado duro este año, mi amor, Luquitas. La vida es dura, pero muy hermosa. Se fue tu 'Guelita' paterna hoy, pero vivirá por siempre en tu corazón, mi bebé. Porque, a pesar de los problemas de los adultos, siempre supimos mantenerte al margen, mi vida", escribió.

"Vuela alto, 'Guelita', tu nieto te ama, te llora, pero sabe que lo cuidarás desde el cielo. Amén. Fuerza, Sergio, siempre contigo al infinito y más allá. Te amamos", cerró.

Instagram de @malyjorquiera

En tanto, Pedro Ruminot, amigo de Sergio Freire desde sus años escolares en el colegio Don Orione de Cerrillos, solo tuvo bonitos recuerdos que compartir.

"Tremenda mamá, hermano mío, siempre atenta, alegre y con una sonrisa. La tía Ely fue lo mejor, siempre abrió las puertas de su casa con sus ricas comidas y alegría, el cariño que recibí de ella lo llevaré siempre en mi corazón. Hermosa familia por siempre y para siempre".

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