El método rejuvenecedor con microagujas al que se somete Coté López : "Para verme de 27"
Como modelo, empresaria e influencer, Coté López busca lucir siempre su mejor versión y para lograrlo se ayuda con tratamientos estéticos rejuvenecedores.
La famosa rubia pone parte de esos procedimientos en manos de su cirujano plástico de confianza, quien recientemente utilizó un moderno sistema para renovar su cutis.
El tratamiento rejuvenecedor de Coté López
María José López publicó un video en sus historias de Instagram desde el consultorio del doctor Cristian Sepúlveda. "Mi gente, me vine a hacer Morpheus. ¿Así se llama?", le preguntó al médico.Ir a la siguiente nota
"Así se llama, Morpheus. Esto es una maravilla de máquina, con microagujas que dan energía a la piel", explicó el especialista. “Eso. Para verme de 27 y no de 37”, añadió López.
Según la cuenta de Instagram del experto, este método "mínimamente invasivo" es el preferido de muchos famosos, por su capacidad de retraer la piel.
"Puede generar esa retracción que es necesaria en la flacidez en una sola sesión (...) Es una verdadera semilla de colágeno", indicó.
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