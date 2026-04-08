Coté López confirma que volvió con Lucas Lama tras repentina ruptura: "Qué viva el amor"

08 abr. 2026 - 13:10 hrs.

Los últimos días han sido complejos para Coté López, quien tras ser operada de urgencia confirmó que terminó su relación con Lucas Lama.

Luego de rumores de reconciliación por un video en el que se veía al joven en casa de la empresaria, ella misma se encargó de revelar que volvieron.

La rconciliación de Coté López y Lucas Lama

Coté López estuvo invitada en un pódcast de la plataforma streaming que lanzó Pamela Díaz. Allí, el periodista Max Araya le preguntó sobre su situación sentimental.

"¿Estás en relación en estos momentos, sí o no?", fue su planteamiento. "Sí", respondió la influencer, antes de repetir la frase que escuchó de la "Fiera": "Qué viva el amor".

Instagram @ramsessssssssssssss

"¿Volvieron?", fue la segunda pregunta para López. "Sí. Vamos a intentarlo", se limitó a contestar, con cierto tono de ternura.

Vale recordar que cuando Coté anunció su quiebre con Lama, explicó que estaban "en etapas diferentes de la vida" y que resultaba "difícil intentar coincidir".

En ese momento admitió que lo adoraba y le deseaba lo mejor. Ahora le dan una nueva oportunidad a su romance, que anunciaron oficialmente en noviembre de 2025.

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