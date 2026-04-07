Así fue el apasionado (y tremendo) beso entre Camila Nash y Blu Dumay: Todos quedaron en shock
En el capítulo 108 de El Internado, Blu Dumay y Camila Nash tuvieron un inesperado acercamiento amoroso que fue aplaudido por sus compañeros.
Resulta que los participantes fueron parte del juego de "la botellita", donde tenían que besarse con la persona que apuntara el artículo.
Fue el turno de la pareja de Tom Brusse, quien giró el artefacto y luego de dar varias vueltas, la seleccionada fue la hija de María Alberó.
Blu Dumay y Camila Nash lo dieron todo
Fernando Godoy les aclaró que los piquitos se habían terminado y que les correspondía darse un beso sexy, consigna que cumplieron a cabalidad.
Blu Dumay fue quien tomó la iniciativa, se acercó a Camila Nash y comenzó a besarla, demostración de amor que fue bien recibida por ella y que dejó a los presentes en estado de shock.
Fabio Agostini se mostró bastante atento a la encendida escena y al terminar, las aplaudió.
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