Inesperada reacción de Michelle Peint y Luis Mateucci: Sigue EN VIVO el capítulo 138 de El Internado React

21 may. 2026 - 22:45 hrs.

El Internado regresa esta noche con un nuevo capítulo, en una etapa donde las diferencias entre los participantes continúan aumentando dentro de la casona.

En esta entrega, Michelle Peint y Luis Mateucci quedaron en shock tras ver su momento más íntimo en pantalla.

El Internado React - Capítulo 138

En esta ocasión, Pancho Retamal y Mr. Gío están a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurre en pantalla, además de leer e interactuar con los mensajes del público durante la transmisión.

No te pierdas El Internado React con Pancho Retamal y Mr. Gío.

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