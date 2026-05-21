Inesperada reacción de Michelle Peint y Luis Mateucci: Sigue EN VIVO el capítulo 138 de El Internado React
El Internado regresa esta noche con un nuevo capítulo, en una etapa donde las diferencias entre los participantes continúan aumentando dentro de la casona.
En esta entrega, Michelle Peint y Luis Mateucci quedaron en shock tras ver su momento más íntimo en pantalla.
El Internado React - Capítulo 138
En esta ocasión, Pancho Retamal y Mr. Gío están a cargo de comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurre en pantalla, además de leer e interactuar con los mensajes del público durante la transmisión.Ir a la siguiente nota
No te pierdas El Internado React con Pancho Retamal y Mr. Gío.
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