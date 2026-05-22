"Está muy levantada de ra...": Luis Mateucci se sinceró sobre Michelle Peint y lanzó durísimo descargo
En el capítulo 138 de El Internado, Luis Mateucci se refirió en duros términos a Michelle Peint, mientras conversaba con Otakin y Camila Nash.
En primera instancia, el argentino lanzó una dura frase sobre cómo él se sentía con la joven: "Yo con Michelle me apagué".
Tras lo anterior, contó que cuando vio las imágenes con Pops, notó que él tenía otra actitud: "Juguetón, entretenido".
Luis Mateucci está harto de Michelle Peint
Posteriormente, Luis Mateucci reveló por qué quiso estar con la venezolana: "Cuando entró dijo 'me gusta Adrián, Luis...', nombró a varios. Empecé a competir, me pegó en el ego y dije 'me la tengo que ganar'".Ir a la siguiente nota
El descargo no terminó ahí, pues luego criticó la inmadurez de Michelle Peint: "Está muy levantada de ra... Con Paloma teníamos charlas de ir a entrenar, de trabajar y con esta pendeja, que si la voy a pasar a buscar o le voy a mandar un Uber. Anda en bicicleta, respeta a los adultos mayores, pasé de colágeno a sugar".
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de