"Está muy levantada de ra...": Luis Mateucci se sinceró sobre Michelle Peint y lanzó durísimo descargo

22 may. 2026 - 00:45 hrs.

En el capítulo 138 de El Internado, Luis Mateucci se refirió en duros términos a Michelle Peint, mientras conversaba con Otakin y Camila Nash.

En primera instancia, el argentino lanzó una dura frase sobre cómo él se sentía con la joven: "Yo con Michelle me apagué".

Tras lo anterior, contó que cuando vio las imágenes con Pops, notó que él tenía otra actitud: "Juguetón, entretenido".

El Internado

Luis Mateucci está harto de Michelle Peint

Posteriormente, Luis Mateucci reveló por qué quiso estar con la venezolana: "Cuando entró dijo 'me gusta Adrián, Luis...', nombró a varios. Empecé a competir, me pegó en el ego y dije 'me la tengo que ganar'".

El descargo no terminó ahí, pues luego criticó la inmadurez de Michelle Peint: "Está muy levantada de ra... Con Paloma teníamos charlas de ir a entrenar, de trabajar y con esta pendeja, que si la voy a pasar a buscar o le voy a mandar un Uber. Anda en bicicleta, respeta a los adultos mayores, pasé de colágeno a sugar".