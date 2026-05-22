"Traidores": El premio a la "mejor traición" terminó en fuerte pelea entre Arenita, Camila Nash y Tom Brusse

22 may. 2026 - 00:06 hrs.

En el capítulo 138 de El Internado, Arenita disparó con todo contra Tom Brusse y Camila Nash en plena premiación en la casona.

Todo comenzó cuando el marroquí ganó el premio a la "mejor traición", cuando ideó toda una estrategia para sacar a Milo González del reality.

El DJ se paró orgulloso a recibir su premio: "Quería cuidar a mi amigo Adrián, a Milo la veía muy apagada y había un bando por ahí que no veía tan sincero".

El Internado

El descargo de Arenita

Pero en ese momento, Natalia Rodríguez le gritó lo que pensaba, involucrando a su pareja: "Quedaste solo, los dos traidores están solos".

Lógicamente, Camila Nash no se quedó callada y le respondió a Arenita: "Solos, pero traidores juntos, solos contra ti, mansa hue... seguro quiero estar contigo".

Tonka Tomicic quiso indagar en las palabras de la ex chica Yingo y le preguntó a Tom Brusse qué pensaba: "Quizás somos solos, pero seguimos acá, muchos se fueron y vosotros son los siguientes".