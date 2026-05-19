El Internado - Capítulo 135: La triste despedida de Fabio Agostini y Blu Dumay
En el capítulo 135 de El Internado, Luis Mateucci le reclamó a Michelle Peint por la forma en la que constantemente niega el romance que tienen.
Los participantes amenazados se enfrentaron en el duelo de eliminación, el cual no estuvo libre de polémicas y reclamos.
Mientras los famosos estaban cocinando, Furia y Arenita reclamaron que los chefs estaban ayudando mucho a Camila Nash.
¿Quién fue el participante eliminado?
Cumplido el tiempo, Luciano Mazzetti y Pablo Albuerne examinaron los platos y tomaron la decisión de que Fabio Agostini fuera el eliminado por su bajo desempeño.
Blu Dumay rompió en llanto y justo al español vivieron una emocionante despedida, donde prometieron verse en Chile.
Finalmente, Tom Brusse demostró su felicidad ante la salida de su enemigo y comenzó a burlarse, desatando el enojo de varios.
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