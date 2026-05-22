Presentado por: Betano Falabella

Participantes deberán bailar con sus peores enemigos en divertido desafío en el capítulo 139 de El Internado

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 139 de El Internado, Joaquín Méndez les propondrá un divertido desafío a los participantes, donde tendrán que demostrar todo su talento.

En duplas con sus más grandes enemigos, los famosos tendrán que realizar bailes de distintos estilos de música, y Pops será la encargada de elegir a los mejores.

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Blu Dumay bailará con Agustina Pontoriero una popular coreografía y en la mitad, tendrá un percance que será observado por la bailarina y el animador.

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Otakin sorprenderá con su show

En esa misma línea, Akemi Nakamura y Michelle Peint se lucirán con una coqueta y sensual coreografía al más puro estilo de Shakira.

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Otro de los números que llamará la atención será el de Otakin, quien acompañado de Arenita, sorprenderá danzando en tacones. 

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