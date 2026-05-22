Participantes deberán bailar con sus peores enemigos en divertido desafío en el capítulo 139 de El Internado
En el avance del capítulo 139 de El Internado, Joaquín Méndez les propondrá un divertido desafío a los participantes, donde tendrán que demostrar todo su talento.
En duplas con sus más grandes enemigos, los famosos tendrán que realizar bailes de distintos estilos de música, y Pops será la encargada de elegir a los mejores.
Blu Dumay bailará con Agustina Pontoriero una popular coreografía y en la mitad, tendrá un percance que será observado por la bailarina y el animador.
Otakin sorprenderá con su show
En esa misma línea, Akemi Nakamura y Michelle Peint se lucirán con una coqueta y sensual coreografía al más puro estilo de Shakira.
Otro de los números que llamará la atención será el de Otakin, quien acompañado de Arenita, sorprenderá danzando en tacones.
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