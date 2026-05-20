Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 136: Una de las pruebas más difíciles dejó a cuatro personas en riesgo El Internado

El Internado - Capítulo 136: Una de las pruebas más difíciles dejó a cuatro personas en riesgo

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 136 de El Internado, Furia y Camila Nash nuevamente se enfrascaron en un tenso cruce, frente a todos sus compañeros e incluso tuvo una amenaza de por medio. 

Los participantes fueron parte de una entretenida actividad donde tuvieron que imitar a sus compañeros y varios se lucieron con sus actuaciones. 

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Por ejemplo, Camila Nash y Agustina Pontoriero dieron vida a Arenita y a Otakin respectivamente y los recrearon de una forma muy graciosa. 

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Una prueba de alta complejidad

Tras lo anterior, Furia volvió a discutir, pero en esta ocasión fue con Luis Mateucci y se criticaron fuertemente.

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De pronto, los famosos tuvieron que ponerse sus uniformes y enfrentarse en una inédita prueba de cocina que dejaría a casi a la mitad en riesgo de irse del reality.

Lamentablemente, Otakin, Blu Dumay, Michelle Peint y Tom Brusse fueron quienes realizaron los peores platos y quedaron amenazados. 

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