A Fabio Agostini: La graciosa reacción de Agustina Pontoriero al recibir premio a la "mejor escena de celos"

21 may. 2026 - 00:41 hrs.

En el capítulo 137 de El Internado, los premios tuvieron la categoría a la mejor escena de celos y la ganadora fue Agustina Pontoriero .

El premio entregado a la argentina fue por la situación que generó en plena Asamblea del Fuego, cuando Fabio Agostini dijo que Blu Dumay era la más guapa del encierro.

En ese momento, la influencer estaba coqueteando con el español, por lo que se sintió muy mal y se lo dejó claro frente a todos sus compañeros.

Las hilarantes palabras de Agustina Pontoriero

Tras lo anterior, Agustina Pontoriero se subió al escenario a recibir su galardón, el cual fue entregado por Tonka Tomicic y Yann Yvin.

El Internado

Finalmente, la animadora le preguntó a la argentina a quién le dedicaba este reconocimiento y ella hizo reír a todos con su respuesta: "A mí, por supuesto, es mi premio".