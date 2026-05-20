Blu Dumay, Otakin, Tom Brusse y Michelle Peint quedaron amenazados tras difícil desafío con mangas de acero

20 may. 2026 - 01:05 hrs.

En el capítulo 136 de El Internado, los participantes tuvieron que enfrentarse en una inesperada y compleja prueba donde cuatro quedaron amenazados.

Los famosos tuvieron que cocinar un arroz con leche, el cual podían hacer en distintas técnicas, pero con una dificultad nunca antes vista.

Con largas mangas de acero, tuvieron que preparar este postre que a simple vista se veía fácil, pero terminó siendo muy difícil.

El Internado

¿Quiénes quedaron amenazados?

Cuando ya quedaban pocos minutos, los chefs tuvieron que ayudar a los participantes, pues ninguno estaba llegando a presentar el plato.

Luego, cada uno llevó su preparación frente a Luciano Mazzetti y Pablo Albuerne, casi todos recibieron críticas por la elaboración.

Finalmente, los jueces decidieron que Blu Dumay, Otakin, Tom Brusse y Michelle Peint quedaran en riesgo y tendrán que enfrentarse en un duelo de eliminación.