"Machista de mier...": Furia y Luis Mateucci protagonizaron tenso enfrentamiento previo a decisiva prueba
En el capítulo 136 de El Internado, Luis Mateucci y Furia tuvieron una fuerte discusión en la previa de una inédita competencia.
Todo comenzó cuando la argentina dijo que tenía ganas de irse a su casa, pero como tenía que demostrarle a su compatriota cómo se cocinaba, iba a seguir esforzándose en las pruebas.
Tom Brusse se involucró en el cruce y empezó a decirle a su ahora examiga que quedaba un cupo en el avión para ir a Buenos Aires y que ella podía ocuparlo.
El enfrentamiento entre Furia y Luis Mateucci
Luis Mateucci siguió provocando a su compañera diciéndole que El Internado no era un "all inclusive" y ella comenzó a enojarse: "Qué te pasa, tienes una envidia, ven acá está tu cámara ¿10 años? Estás muy viejo, qué pasa con las nuevas generaciones".
La tensión empezó a subir y Furia aseguró que el argentino tenía miedo de que ella siguiera en el encierro y ,por supuesto, él no se quedó callado: "La leyenda de Argentina. Fueron a Argentina y preguntaron qué podían dar por 500 pesos y nos mandaron a la Furia".
"Ya, machista de mier... chileno vendido, no eres argentino, anda codicioso, te importa más la plata que tu país", lanzó finalmente la participante.
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