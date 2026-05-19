"Si te agredo, te quedas sin dientes": La fuerte amenaza de Furia a Camila Nash en tenso cruce

19 may. 2026 - 23:51 hrs.

En el capítulo 136 de El Internado, Furia y Camila Nash volvieron a enfrentarse en una fuerte discusión que terminó con una amenaza.

Todo comenzó cuando Joaquín Méndez anunció que la influencer chilena iba a tener que imitar a Arenita en la actividad.

Lo anterior, gatilló un duro comentario de parte de la pareja de Tom Brusse: "Me va a bajar la energía eso sí, voy a tener que bajar tres niveles y empezar a mentir a todos".

El Internado

La reacción de Furia

Furia comenzó a reírse por lo innecesario del comentario de su compañera y luego le respondió: "Es toda la energía que necesitas tú".

Sin embargo, Camila Nash no se quedó en silencio y volvió al ataque: "Deja de colgarte, Furia. Me aburriste, te di más de lo que debería. Tu repe (representante) me llamó...".

Finalmente, la argentina decidió detener la discusión con una fuerte amenaza, tras lanzarle un cojín: "Si te agredo, te quedas sin dientes".