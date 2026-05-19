Con romance incluido: Camila Nash y Agustina Pontoriero se lucieron imitando a Arenita y a Otakin

19 may. 2026 - 23:57 hrs.

En el capítulo 136 de El Internado, Camila Nash y Agustina Pontoriero se lucieron imitando a dos de sus enemigos.

Joaquín Méndez llegó a la casona para proponerles una entretenida actividad a los famosos, tenían que actuar como sus compañeros.

Cuando ya estaban caracterizadas con la ropa y los looks, el animador les comentó qué tenían que hacer: "Son situaciones que jamás pasarían, ustedes dos deberían tener un romance".

El Internado

La increíble actuación de Camila Nash y Agustina Pontoriero

Rápidamente, ambas se metieron en el personaje y Camila, como "Arenita", expresó su descontento con la dinámica: "Yo no lo voy a hacer, vine a cocinar, si me hubieran dicho que tenía que hacer estas cosas, yo no hubiera venido, no estaría acá".

Luego, ambas recrearon la situación que les dio Joaquín Méndez y simularon la voz y las actitudes de sus compañeros.

Finalmente, el sketch terminó con un inesperado encuentro amoroso entre Natalia Rodríguez y Otakin, bajo las sábanas.