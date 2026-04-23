Ambos se pidieron disculpas: Así fue la conversación de reconciliación de Fabio Agostini y Blu Dumay

23 abr. 2026 - 00:20 hrs.

En el capítulo 118 de El Internado, Fabio Agostini le pidió a Blu Dumay si podían conversar sobre la discusión que tuvieron por el beso con Michelle Peint.

En primera instancia, el español le dejó muy claro que estaba arrepentido de lo que pasó: "No me gusta estar así contigo, sé que ayer se salió de las manos, pero quiero que sepas que a mí no me interesa Michelle".

Bastante a la defensiva, la ingeniera comercial le pidió que sacar a la venezolana de la ecuación: "Dejemos eso de lado, lo entiendo. Que te haya buscado si me molestó bastante, porque siento que se hubiese dado igual. Después si me piqué, te la doy, despechada, pero aparte de eso, besarte de nuevo en mi cara y después cag... de risa con ella cuando me habías visto mal".

El Internado

Renace el amor entre Fabio Agostini y Blu Dumay

En ese momento, Fabio Agostini le explicó a su pareja que él no se estaba riendo, si no que Michelle Peint le estaba preguntando si le había gustado el beso que le había dado, provocando su incomodidad.

También, el español le expresó a Blu Dumay que no le había gustado el acercamiento que había tenido con Luis Mateucci, pese a que había sido dentro de una actividad.

La joven se quedó unos minutos en silencio y luego de cambiarse de lugar y le recibir una seria pregunta de su compañero, terminó pidiéndole disculpas: "Perdón yo también, me vengué, yo estaba muy enojada, me carga tener que actuar así, yo no actúo así, quizás la fiesta, el alcohol. Si tú quieres jugar así dale, pero no conmigo".