"Mosquita muerta": Furia explotó contra Michelle Peint frente a los jueces y a Tonka Tomicic

22 abr. 2026 - 23:58 hrs.

En el capítulo 118 de El Internado, Furia y Michelle Peint se enfrascaron en un fuerte conflicto en plena cocina extrema.

Todo ocurrió cuando la venezolana presentó su tarta Fraisier y Yann Yvin le preguntó cómo lo había hecho con tan poco tiempo en la cocina, pues Tom Brusse decidió quitarle 10 minutos.

"Es la segunda vez que estoy en la cocina sola y las dos veces que me ha tocado sin tiempo. Sienten que soy la más débil y bueno...", expresó la nueva participante, mientras Luis Mateucci la alentaba.

El Internado

La explicación de Furia

Justo en ese momento, Furia interrumpió la conversación y lanzó un duro comentario sobre su compañera: "Me parece que está vendiendo algo que no es real. Dijiste 'que me saquen 20 minutos y lo hago igual'. Deja de vender que todo el mundo te tiene envidia porque la verdad es que yo te traté recontra bien. Te estás haciendo la mosquita muerta y no es así. Córtala porque sos bien viva".

Michelle Peint hizo oídos sordos ante el descargo de la trasandina y le pidió al chef seguir explicando su platillo y aprovechó disparar nuevamente contra sus enemigos: "Habían muchos beneficios que no me los dieron tampoco".

Finalmente, la argentina aseguró que esa era la verdadera cara de la participante: "Muy bien, demustra quién eres. Ahí va, esa es Michelle, muy bien, basta de doble cara, doble discurso, doble moral".