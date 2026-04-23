Fran García-Huidobro hará callar a Furia para frenar fuerte escándalo en el capítulo 119 de El Internado

23 abr. 2026 - 01:04 hrs.

En el avance del capítulo 119 de El Internado, una nueva Asamblea del Fuego dejará fuertes conflictos entre los participantes.

Furia arremeterá duramente contra Camila Nash y Fran García-Huidobro le preguntará a la trasandina si está celosa de la relación que tiene con Tom Brusse.

Tras lo anterior, la influencer interrumpirá a la argentina desatando su ira, momento en el que la animadora le exigirá que se quede callada, generando un tenso momento.

El Internado

Una pelea en una actividad

Por otro lado, los famosos irán a la cocina a vivir una entretenida experiencia, pero Furia escuchará hablar a Otakin, lo hará callar y le tirará agua.

En ese momento, todos criticarán a la argentina y Yann Yvin alzará la voz para pedir respeto entre los participantes y con él.