Adrián Pedraja estallará de ira y arremeterá por error contra Tom Brusse en el capítulo 118 de El Internado
En el avance del capítulo 118 de El Internado, una actividad de lucha provocará un fuerte conflicto entre dos participantes.
Será el turno de Adrián Pedraja de enfrentarse a uno de sus compañeros, pero él se negará, pues argumentará que tiene un hombro lesionado. Debido a esto, Joaquín Méndez le ofrecerá ponerse en el medio y que los demás le tiren tomates.
En un momento, Agustina le lanzará una verdura al español en la cara y él se enfurecerá, dirigiendo toda su ira contra Tom Brusse y Camila Nash.
Una controvertida prueba de cocina extrema
Por otro lado, los participantes del equipo verde irán a la prueba de cocina extrema donde tendrán que preparar una difícil tarta francesa.
Varios tendrán problemas en la elaboración y Michelle Peint tendrá una fuerte discusión con Furia, pues la trasandina le dirá que es una constante víctima.
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