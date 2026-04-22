Adrián Pedraja estallará de ira y arremeterá por error contra Tom Brusse en el capítulo 118 de El Internado

22 abr. 2026 - 00:55 hrs.

En el avance del capítulo 118 de El Internado, una actividad de lucha provocará un fuerte conflicto entre dos participantes.

Será el turno de Adrián Pedraja de enfrentarse a uno de sus compañeros, pero él se negará, pues argumentará que tiene un hombro lesionado. Debido a esto, Joaquín Méndez le ofrecerá ponerse en el medio y que los demás le tiren tomates.

En un momento, Agustina le lanzará una verdura al español en la cara y él se enfurecerá, dirigiendo toda su ira contra Tom Brusse y Camila Nash.

El Internado

Una controvertida prueba de cocina extrema

Por otro lado, los participantes del equipo verde irán a la prueba de cocina extrema donde tendrán que preparar una difícil tarta francesa.

Varios tendrán problemas en la elaboración y Michelle Peint tendrá una fuerte discusión con Furia, pues la trasandina le dirá que es una constante víctima.