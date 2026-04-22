La fuerte advertencia de Arenita tras tensas provocaciones de Michelle Peint: "A mí no me vas a hue..."

22 abr. 2026 - 00:28 hrs.

En el capítulo 117 de El Internado, Arenita y Michelle Peint tuvieron una fuerte discusión que terminó con Luis Mateucci separándolas.

Todo comenzó cuando Natalia Rodríguez se puso a cantar y la venezolana la criticó, recibiendo una respuesta de vuelta: "Cállate, pendejita caliente, andas pendiente de mí, hoy día para la casa, hoy día pierde la extrema y se pone a llorar de nuevo igual que la vez pasada".

Sin embargo, la joven no se quedó en silencio y también lanzó sus ataques: "Relájate que estás muy arriba, de nada mi reina, eras muy aburrida, peor que un cuadro. Sácate esas gafas y maquillate, aburrida".

El Internado

La provocación de Michelle Peint

Tras lo anterior, Michelle Peint siguió a su compañera hasta el baño y empezó a bailarle a una corta distancia, provocándola: "Sale de aquí, ridícula, sale de aquí chihuahua".

Arenita tuvo bastante paciencia, pero cuando la joven se acercó demasiado, le lanzó una prenda y le advirtió: "Pendeja de mier... a mí no me vengas a hue... desesperada estás".

Finalmente, Luis Mateucci, mientras se reía de la situación, decidió meterse y sacar a su pareja para que no se metiera en problemas.