El Internado Más Picante - Capítulo 149: Un recorrido por todo lo que pasó

07 jun. 2026 - 21:00 hrs. | Act. 08 jun. 2026 - 11:21 hrs.

El Internado Más Picante volvió esta noche con la gran final de El Internado, transformándose en el espacio ideal para analizar todo lo que dejó la última jornada del reality y a los competidores que buscaban quedarse con el primer lugar.

Con la conducción de Álex Ortiz, el programa revisó las situaciones más comentadas del encierro, además de compartir detalles y comentarios exclusivos sobre la convivencia dentro de la casona.

Último capítulo de El Internado Más Picante

En la anterior entrega del reality, los cinco finalistas: Arenita, Blu Dumay, Tom Brusse, Luis Mateucci y Agustina Pontoriero abandonaron la casona rumbo a la gran final.



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