El Internado Más Picante - Capítulo 149: Un recorrido por todo lo que pasó
El Internado Más Picante volvió esta noche con la gran final de El Internado, transformándose en el espacio ideal para analizar todo lo que dejó la última jornada del reality y a los competidores que buscaban quedarse con el primer lugar.
Con la conducción de Álex Ortiz, el programa revisó las situaciones más comentadas del encierro, además de compartir detalles y comentarios exclusivos sobre la convivencia dentro de la casona.
Último capítulo de El Internado Más Picante
En la anterior entrega del reality, los cinco finalistas: Arenita, Blu Dumay, Tom Brusse, Luis Mateucci y Agustina Pontoriero abandonaron la casona rumbo a la gran final.
¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de