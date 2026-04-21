"Te estás yendo para otro lado": Michelle Peint incomodó a Fabio Agostini con atrevida pregunta
En el capítulo 116 de El Internado, Michelle Peint le hizo una atrevida pregunta a Fabio Agostini, luego del conflicto con Blu Dumay.
En un inicio, la venezolana le consultó al español si le había gustado el beso que se habían dado: "Si me gustó y a ti también".
Los problemas vinieron cuando la joven preguntó si ella le gustaba más que su pareja y él no se mostró cómodo: "No vayas para allá".
Las provocaciones de Michelle Peint
Tras lo anterior, Michelle Peint le dejó muy claro a Fabio Agostini que él la había desafiado a darle el beso fuera de la actividad y el asumió su responsabilidad: "Te reté porque me quedé picado porque el beso de ellos fue mejor que el nuestro".Ir a la siguiente nota
La venezolana se puso en el escenario de que pudieran nuevamente acercarse de esa manera y él la frenó en seco: "Ya te estás yendo para otro lado, nena, hicimos el mismo beso, yo después voy a hablar con ella. Por faltarle el respeto a Blu no".
Finalmente, la nueva participante cambió de actitud radicalmente tras el rechazo y felicitó a su compañero por respetar a su chica.
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