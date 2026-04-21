Arenita y Michelle Peint estarán a punto de irse a las manos en el capítulo 117 de El Internado

21 abr. 2026 - 00:56 hrs.

En el avance del capítulo 117 de El Internado, Arenita y Michelle Peint se enfrascarán en una fuerte pelea que llegará muy lejos.

Todo comenzará cuando la venezolana critique a Natalia Rodríguez por estar cantando y ella le responderá: "Cállate, andas pendiente de mí, pendejita caliente. Hoy día, para la casa".

Posteriormente, la nueva participante molestará constantemente a su compañera para sacarla de sus casillas y ella se enojará, estando a punto de irse a las manos.

El Internado

Una cocina extrema que complicará

Por otro lado, el equipo verde tendrá que enfrentar una nueva prueba de cocina extrema, donde tendrán que hacer sus platillos esposados.

Los participantes tendrán muchas complejidades y sobre todo Furia, quien no se dará cuenta que su horno nunca se prendió y se atrasará bastante.