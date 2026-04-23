"Tú sabes algo y me lo dices...": Blu Dumay encaró a Camila Nash por exponerla frente a todos
En el capítulo 118 de El Internado, Blu Dumay se enojó bastante con Camila Nash luego de una situación en la actividad de las lápidas.
Mientras ya las cosas estaban solucionadas entre la ingeniera y Fabio Agostini, la influencer radicada en México decidió lanzar una bomba que dejó a todos bastante sorprendidos y provocó especulaciones.
"Quedaron secretos sin revelar dentro de la casa en esa fiesta. Hay cosas que no están dichas allá adentro. Yo solo sé que pasó algo, que no me quisieron contar, en los baños, solo sé eso, si no, yo te lo digo", expresó la participante.
"Sabiendo que me puede hacer un favor también ella supuestamente y no me lo dice, no entiendo", lanzó la hija de María Alberó.
La discusión de Blu Dumay y Camila Nash
Al otro día y después de la actividad de la lucha, Camila Nash aseguró que Blu Dumay no quería creerle y desató su descargo.
"Creyendo qué Cami, yo estoy sentida por lo de ayer, por nada más. Me expones a mí al mismo tiempo. Tú sabes algo y me lo dices, pero no me agarras en frente de todos y me dejas así", lanzó muy enojada.
Sin embargo, la creadora de contenido aseguró que todo lo que hizo fue para que Michelle Peint cuente la verdad de lo que pasó con Fabio Agostini.
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