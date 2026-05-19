"Mi mujer está aquí todavía y yo también": Tom Brusse se burló de la eliminación de Fabio Agostini

19 may. 2026 - 00:41 hrs.

En el capítulo 135 de El Internado, Tom Brusse comenzó a reírse de la salida de Fabio Agostini del reality y recibió varias críticas.

Todo comenzó cuando el marroquí estaba discutiendo con Agustina Pontoriero y Blu Dumay se metió, indicándole que su amiga había tenido el mejor plato.

La situación dio pie para que el DJ mencionara al español: "Mi mujer está aquí todavía y yo también ¿Dónde está Fabio? Tomando el sol no, él unico recuerdo está aquí (toma los huevos)".

El Internado

El reclamo de Furia

En ese momento, Furia perdió la paciencia con su compañero y le exigió que se quedara en silencio: "Puedes cerrar el or... loco, anda a gritar a otro lado, amigo".

Pero como el DJ continuó, la trasandina le tiró un objeto y le gritó que ella estaba durmiendo cuando él se había puesto a molestar.