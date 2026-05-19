"Mi mujer está aquí todavía y yo también": Tom Brusse se burló de la eliminación de Fabio Agostini
En el capítulo 135 de El Internado, Tom Brusse comenzó a reírse de la salida de Fabio Agostini del reality y recibió varias críticas.
Todo comenzó cuando el marroquí estaba discutiendo con Agustina Pontoriero y Blu Dumay se metió, indicándole que su amiga había tenido el mejor plato.
La situación dio pie para que el DJ mencionara al español: "Mi mujer está aquí todavía y yo también ¿Dónde está Fabio? Tomando el sol no, él unico recuerdo está aquí (toma los huevos)".
El reclamo de Furia
En ese momento, Furia perdió la paciencia con su compañero y le exigió que se quedara en silencio: "Puedes cerrar el or... loco, anda a gritar a otro lado, amigo".Ir a la siguiente nota
Pero como el DJ continuó, la trasandina le tiró un objeto y le gritó que ella estaba durmiendo cuando él se había puesto a molestar.
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