"Tú sí humillas": Michelle Peint quedó impactada tras fuerte reclamo de Luis Mateucci
En el capítulo 135 de El Internado, Michelle Peint notó que Luis Mateucci estaba algo molesto y se sorprendió con su respuesta.
En una actitud bastante seria, el argentino le dijo qué le ocurría a la joven: "Cada vez que hablas no me cierra, nada me cierra tuyo, cada vez que te preguntan algo de mí... '¿Te gusta?' 'No' y te haces la canchera delante de los demás".
La venezolana rápidamente negó las acusaciones de su compañero, pero él siguió: "Yo no trato de humillarte, pero tú sí humillas".
La explicación de Michelle Peint
Michelle Peint se quedó sin palabras ante las duras palabras de Luis Mateucci, justo cuando él lanzó una fuerte declaración: "No eres mi estilo para nada, en esa forma de pensar".
Luego de pensar por algunos minutos, la influencer le aseguró al cantante que la única opinión que le importaba era la suya, pero que igualmente no le gustaba su actitud.
Finalmente, ella le pidió que dejaran de pelear y le reafirmó su amor: "Si me gustas".
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