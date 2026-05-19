"Conocí a una chica que realmente me ha gustado": Fabio Agostini se sinceró sobre Blu Dumay tras despedida

19 may. 2026 - 00:25 hrs.

En el capítulo 135 de El Internado, Fabio Agostini y Blu Dumay vivieron una emotiva despedida, luego de que él quedara eliminado.

Después de que todos los participantes les dijeran sus últimas palabras al español, fue el turno de la hija de María Alberó de conversar con su pareja.

Ambos se fundieron en un profundo abrazo y ella le dijo que mantuvo la fe intacta hasta el final: "Como que tenía la pequeña esperanza de que te quedaras".

El Internado

Las palabras de Fabio Agostini a Blu Dumay

Tras lo anterior, Fabio Agostini le expresó a Blu Dumay que debía quedarse tranquila: "Vas a estar bien, mira dónde estás, no queda nada, los mejores platos, créetelo".

Ya en solitario, el español reafirmó todo el amor que le tiene a la joven: "Con Blu ha sido diferente, me quedé con ella tranquilo, no he necesitado estar picando aquí y allá. Nos hemos estado apoyando mucho y nos hemos ayudado, conocí a una chica que realmente me ha gustado".

Finalmente, ambos acordaron verse afuera del encierro si es que sus planes se los permitían.