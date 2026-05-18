"No te vayan a pescar y te saquen la...": La respuesta de Fanny Cuevas a Arenita por dichos en El Internado

18 may. 2026 - 15:55 hrs.

Una polémica bastante inesperada surgió entre Fanny Cuevas y Arenita, quien respondió sin filtro a su excompañera de Yingo, donde vivieron momentos más que tensos.

Todo comienza porque Fanny envió una pregunta a Natalia Rodríguez durante su encierro en El Internado, donde le consultaba si creía que iba a ser la sombra de Karol Lucero toda su vida, ya que afuera se comentaría que ingresó al reality solo por ser la expareja del inflluencer.

Ante esto, Rodríguez refutó esta afirmación y aseguró que Fanny todavía sigue "picada" desde la ocasión en que ella la trató de "mechera", algo que todavía no podría superar.

Fanny Cuevas responde con todo a Arenita

A través de Instagram, Fanny compartió estas declaraciones de Natalia y escribió: "Tan despectiva que hablas de las mecheras, no te vayan a pescar por ahí y te saquen la ctm [sic] porque fíjate que, aunque vivas en Europa, la mayoría están por allá".

"¿De dónde saliste tan levantá de raja? Si venís de la misma mier... hue... fea, 20 años pasaron y todavía no te lavas el pelo, cochina", dijo Cuevas.

Instagram

Enseguida, volvió a repostear el video y ahora afirmó que "llevas hablando todo el reality del funado Karol Dance, resucitándose entre ustedes; supéralo, loca de mier...".

Todo sobre El Internado