Luis Mateucci encendió las alarmas tras ser hospitalizado en clínica: "De qué sirve tanto trabajo..."

14 may. 2026 - 15:25 hrs.

Durante las últimas horas, Luis Mateucci encendió las alarmas en redes sociales al revelar que estaba el hospital por un problema de salud.

El participante de El Internado se mostró con mascarilla y una bata clínica y adjuntó un potente mensaje sobre lo que le estaba ocurriendo, sin entregar mayores detalles.

"En estos momentos son muchas las cosas que me replanteo, una de ellas es de qué sirve tener tanto trabajo si mi cuerpo me está llamando la atención y no le hago caso", escribió.

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¿Qué le pasó a Luis Mateucci?

Luis Mateucci no entregó más detalles sobre su estado de salud, sin embargo, en distintos portales de espectáculo aportaron más antecedentes sobre la situación.

Según la información trascendida, el argentino tuvo fuertes dolores en el pecho, por los cuales fue llevado rápidamente a una clínica capitalina.

Luego de ser evaluado y examinado, el personal médico habría tomado la decisión de dejarlo hospitalizado, a la espera de los resultados de otros exámenes.