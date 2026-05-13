Presentado por: Betano Falabella

Asamblea "fulminante", lágrimas y tensión: Así serán los impactantes últimos capítulos de El Internado

  • Por Fernanda Vielma

¡Ya no queda nada para conocer quién será el ganador de El Internado! Recientemente, se liberó un adelanto de lo que serán los últimos capítulos del reality de Mega

En las imágenes, los participantes irán a una Asamblea del Fuego bastante especial, pues Fran García-Huidobro la calificará como "fulminante" ¿Qué significará eso? 

Lo más visto de El Internado

Los famosos se dirán de todo en este cara a cara y tendrán enfrentamientos de alto impacto, donde fuertes declaraciones saldrán a la luz.

El Internado

¡Últimas competencias en la cocina!

También, veremos a los famosos usando un uniforme de cocina muy importante, el dorado, el cual será entregado solo a los que lleguen a la fase final.

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Luego de una prueba de cocina infartante que dejará a varios llorando, los participantes tendrán que elegir a qué compañero quieren sacar del camino. 

¿Quiénes lograrán estar en la final de El Internado? No te puedes perder los últimos capítulos, de lunes a jueves, después de Reunión de Superados y domingos, después de Atrapados 133

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