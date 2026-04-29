¿Fue a ver a Milo González? Adrián Pedraja aterrizó en Argentina y desató rumores
A través de sus redes sociales, Adrián Pedraja mostró el particular destino en el cual aterrizó recientemente ¿Verá a una de sus conquistas?
Muy temprano en la mañana, el actor subió un video donde mostró que iba en un vuelo y contó que no había podido dormir casi nada en las últimas 48 horas.
Luego de un largo rato, el español publicó una fotografía donde reveló el lugar que llegó a visitar: "Bienvenido a Argentina".
¿A quién va a ver Adrián Pedraja?
El viaje de Adrián Pedraja es todo un misterio y podría tener varias razones, por ejemplo, algún proyecto actoral, considerando su profesión.
Otro motivo por el que el participante de El Internado llegó a tierras sudamericanas podría ser una visita a Milo González, su expareja en el encierro, con quien las cosas terminaron muy mal y por teléfono.
Finalmente, el influencer de 36 años también podría juntarse con Agustina Pontoriero, con quien ha tenido una notable cercanía durante los últimos capítulos de El Internado y quien actualmente se encuentra en Chile ¿Cruzará la cordillera el actor?
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