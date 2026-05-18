"Cállate": Furia explotó contra Camila Nash en plena prueba de eliminación y Tom Brusse la enfrentó
En el capítulo 135 de El Internado, Furia demostró su descontento en plena prueba de eliminación y alzó la voz contra Camila Nash.
Todo comenzó cuando la argentina, Arenita y Akemi Nakamura se dieron cuenta que Luciano Mazzetti estaba ayudando a la chilena: "Hasta el huevo le hicieron".
Si bien, el chef aseguró que todos habían recibido ayuda, ella no estuvo de acuerdo: "No importa a quién ayudaste, importa a quién ayudaron, le hicieron la mayonesa y el huevo. Después se queja y dice que nosotras hablamos mal de ella y un montón de secuencias, hay un nivel y ella no lo tiene, no tiene que estar acá".
Tom Brusse le respondió a Furia
Tras lo anterior, Tom Brusse dijo que Furia tenía un problema personal con Camila Nash y no se quedó callado: "Tú tampoco tienes el nivel, así que cállate".
Rápidamente, llegó la respuesta de la trasandina y expresó que todos los amenazados estaban enfrentando casi una final.
En ese instante, llegó Pablo Albuerne y le dijo al marroquí que dejara de perder tiempo en su preparación, pues si se equivocaba, él iba a ser eliminado y no su compañera.
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