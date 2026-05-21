Luis Mateucci y Blu Dumay impactados: Fabio Agostini y Pops reingresaron a El Internado en plena premiación

21 may. 2026 - 00:10 hrs.

En el capítulo 137 de El Internado, Joaquín Méndez les contó a los participantes que no iban a estar solos en la premiación y lanzó una bomba que nadie se esperaba.

"Si pensaban que iban a ser los únicos que iban a disfrutar esta fiesta... Ustedes pensaban que el día de hoy iba a ser un día distinto, donde solo íbamos a reír y ver videos. Tengo que informarles que hay dos reingresos, se van a llevar una pequeña sorpresa", expresó el animador.

Tras lo anterior, Pops y Fabio Agostini ingresaron a la casona, sorprendiendo a varios de los famosos, sobre todo a Michelle Peint, Luis Mateucci y a Blu Dumay.

El Internado

Las palabras de Pops y Fabio Agostini

Ambos exparticipantes modelaron por la alfombra morada y la primera en conversar con Joaquín Méndez fue Pops: "Tuve que dejar el reality por una lesión, una luxación en el codo y cuatro desgarros, estoy lista, estoy aquí, ya estoy bien para los premios".

Paloma Fiuza no se salvó de las preguntas sobre Luis Mateucci y contestó si le gustaría sentarse con él: "Por supuesto que si, mirarlo a los ojos, cara a cara, a ver qué me dice".

Posteriormente, fue el turno de Fabio Agostini de contar por qué estaba ahí: "Me fui hace unas horas, esta noche no me la podía perder, tenía muchas ganas de venir a ver a Blu".