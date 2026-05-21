"Entre Blu y Furia": Camila Nash fue elegida como la "mejor besadora" y escogió el beso que más le gustó

21 may. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 137 de El Internado, Camila Nash fue la primera premiada de la jornada con un galardón que hizo reír a todos.

Luego de ver a todos los nominados por el "mejor beso", la categoría se transformó y la influencer se atribuyó el título de la "mejor besadora".

Rápidamente, la creadora de contenido se subió al escenario y recibió el premio que le entregaron Tonka Tomicic y Yann Yvin.

El Internado

Las palabras de Camila Nash

Tras lo anterior, Camila Nash reveló cómo se sentía con este coqueto reconocimiento, pero antes todos comenzaron a pedir el beso con Yann Yvin, pero él se negó pues no quería tener problemas con Tom Brusse.

Pasado el chistoso momento, la influencer expresó su felicidad: "Muchas gracias, gracias todos y todas con las que me besé".

Finalmente, la participante escogió el mejor beso y sorprendió con su respuesta: "Entre Blu y Furia... Blu totalmente".