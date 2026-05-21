"Me las cobro todas": Tom Brusse fue escogido como el "mayor mentiroso" de El Internado y Camila Nash se enojó

21 may. 2026 - 00:20 hrs.

En el capítulo 137 de El Internado, Tom Brusse fue premiado como el "mayor mentiroso" y lógicamente se defendió de la acusación.

Luego de ver una serie de escenas donde los participantes engañaron a sus compañeros, el marroquí se ganó el galardón entregado por Tonka Tomicic y Yann Yvin.

Según explicaron los animadores, el reconocimiento fue entregado por la mentira del DJ a Camila Nash, cuando le dijo que la iba a esperar, luego de ser eliminada varias semanas atrás.

El Internado

Las palabras de Tom Brusse

Camila Nash no estuvo contenta con el premio de su pareja y mientras él se subía al escenario, le lanzó varios tensos comentarios: "Yo me las cobro todas".

Tras lo anterior, Tom Brusse expresó sus sensaciones: "No es nada fácil mentir, yo no miento, no sé lo que me pasa, pensé que no iba a pasar eso".

Finalmente, el DJ le dedicó un mensaje a la influencer, para calmar su enojo: "Sabes que te quiero".